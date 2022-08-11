7 фактов про куркуму, о которых вы должны знать

Куркума — одна из самых популярных специй, и на это есть веские причины. В конце концов, она широко используется во многих рецептах и ​​блюдах. Кажется, что людей больше интересует её кулинарное использование. Но чтобы оценить куркуму в полной мере, есть некоторые нюансы, которые вы должны знать.

куркума

1. Куркума на самом деле это растение

Это растение принадлежит к имбирным или семейству имбирные. Его можно найти только в тропиках Южной Азии, где идеальные условия и подходящая температура для их процветания. Оно прекрасно себя чувствует в районах с большим количеством осадков при температуре от 20°C до 30°C.

2. Куркума также известна как индийский шафран

Шафран — очень дорогая пряность, поэтому не у всех есть к нему доступ. Еще в средневековой Европе многие люди использовали куркуму вместо шафрана. Шафран также используется для придания цвета, и этого также можно добиться с помощью куркумы, поскольку она может помочь придать блюдам насыщенный желтый цвет, похожий на заварной крем. Это привело к тому, что она стала известна как индийский шафран.

3. Куркуму можно употреблять в свежем виде

Большинство людей знакомы с куркумой в виде порошка. Но поскольку она принадлежит к семейству имбирных, её также можно использовать в свежем виде, как и имбирь. Она широко используется в азиатских и восточных блюдах, где применяется не в виде порошка, а виде кусочков корней растения.

Специи

4. Куркума имеет много медицинских преимуществ

Знаете ли вы, что куркума может помочь в лечении ран? Это потому, что это общепринятое антибактериальное и антисептическое средство. Она также может помочь облегчить боль. Есть также исследования, которые показывают, что куркума может помочь в предотвращении серьезных заболеваний, таких как меланома, рак простаты и болезнь Альцгеймера.

Ложка с куркумой

5. Куркуму используют в косметических целях

Вы будете удивлены, узнав, что куркума на самом деле используется для украшения невест на свадебных церемониях в Непале, Индии, Пакистане и Бангладеше. Говорят, что это также может помочь улучшить тон кожи. Она даже используется в качестве важного ингредиента в популярных солнцезащитных кремах.

Невеста и куркума

6. Куркума используется в религиозных церемониях

Помимо использования в свадебных церемониях, она также является «желанным гостем» в религиозных церемониях и обрядах. Например, она используется для создания владыки Ганеши, важного и почитаемого индуистского бога, известного как уничтожитель препятствий.

7. Куркума используется уже более 2500 лет

В Индии куркума повсеместно применяется уже более 2500 лет. Это многое говорит об этом растении и доказывает, что у него много применений.

8. Куркума имеет много преимуществ

Помимо того, что она имеет множество применений, она также имеет множество преимуществ. Многие из этих преимуществ связаны с улучшением здоровья. Её доступность и низкая стоимость по отношению к действенным лекарственным препаратам, сделали её по-настоящему популярной и желанной во всех частях света.

О золотом молокое из куркумы

Золотое молоко — напиток со многими полезными свойствами. Им он обязан в основном куркумину, важному ингредиенту растения. Золотое молоко обладает выраженными обезболивающими, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Куркумин положительно влияет на работу головного мозга, стимулирует иммунную систему и замедляет процессы старения. Куркумин также поддерживает на уровне общее самочувствие — он обладает анксиолитическим и антидепрессивным потенциалом, влияя на выработку серотонина, называемого гормоном счастья. Источник: https://kurkumagid.ru/.

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