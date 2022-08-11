travelgide

Category:

7 фактов про куркуму, о которых вы должны знать

Куркума — одна из самых популярных специй, и на это есть веские причины. В конце концов, она широко используется во многих рецептах и ​​блюдах. Кажется, что людей больше интересует её кулинарное использование. Но чтобы оценить куркуму в полной мере, есть некоторые нюансы, которые вы должны знать.

куркума
куркума

1. Куркума на самом деле это растение

Это растение принадлежит к имбирным или семейству имбирные. Его можно найти только в тропиках Южной Азии, где идеальные условия и подходящая температура для их процветания. Оно прекрасно себя чувствует в районах с большим количеством осадков при температуре от 20°C до 30°C.

2. Куркума также известна как индийский шафран

Шафран — очень дорогая пряность, поэтому не у всех есть к нему доступ. Еще в средневековой Европе многие люди использовали куркуму вместо шафрана. Шафран также используется для придания цвета, и этого также можно добиться с помощью куркумы, поскольку она может помочь придать блюдам насыщенный желтый цвет, похожий на заварной крем. Это привело к тому, что она стала известна как индийский шафран.

3. Куркуму можно употреблять в свежем виде

Большинство людей знакомы с куркумой в виде порошка. Но поскольку она принадлежит к семейству имбирных, её также можно использовать в свежем виде, как и имбирь. Она широко используется в азиатских и восточных блюдах, где применяется не в виде порошка, а виде кусочков корней растения.

Специи
Специи

4. Куркума имеет много медицинских преимуществ

Знаете ли вы, что куркума может помочь в лечении ран? Это потому, что это общепринятое антибактериальное и антисептическое средство. Она также может помочь облегчить боль. Есть также исследования, которые показывают, что куркума может помочь в предотвращении серьезных заболеваний, таких как меланома, рак простаты и болезнь Альцгеймера.

Ложка с куркумой
Ложка с куркумой

5. Куркуму используют в косметических целях

Вы будете удивлены, узнав, что куркума на самом деле используется для украшения невест на свадебных церемониях в Непале, Индии, Пакистане и Бангладеше. Говорят, что это также может помочь улучшить тон кожи. Она даже используется в качестве важного ингредиента в популярных солнцезащитных кремах.

Невеста и куркума
Невеста и куркума

6. Куркума используется в религиозных церемониях

Помимо использования в свадебных церемониях, она также является «желанным гостем» в религиозных церемониях и обрядах. Например, она используется для создания владыки Ганеши, важного и почитаемого индуистского бога, известного как уничтожитель препятствий.

7. Куркума используется уже более 2500 лет

В Индии куркума повсеместно применяется уже более 2500 лет. Это многое говорит об этом растении и доказывает, что у него много применений.

8. Куркума имеет много преимуществ

Помимо того, что она имеет множество применений, она также имеет множество преимуществ. Многие из этих преимуществ связаны с улучшением здоровья. Её доступность и низкая стоимость по отношению к действенным лекарственным препаратам, сделали её по-настоящему популярной и желанной во всех частях света.

О золотом молокое из куркумы

Золотое молоко — напиток со многими полезными свойствами. Им он обязан в основном куркумину, важному ингредиенту растения. Золотое молоко обладает выраженными обезболивающими, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Куркумин положительно влияет на работу головного мозга, стимулирует иммунную систему и замедляет процессы старения. Куркумин также поддерживает на уровне общее самочувствие — он обладает анксиолитическим и антидепрессивным потенциалом, влияя на выработку серотонина, называемого гормоном счастья. Источник: https://kurkumagid.ru/.

Не пропустите: 👇

11 причин начать пить золотое молоко из куркумы

Самые красивые трансгендеры Вьетнама: Туонг Ви

Какие девушки считаются красивыми во Вьетнаме


Азияздоровьекуркума
2 comments
Post a new comment

Error

default userpic
switch

Your reply will be screened

Your IP address will be recorded 

When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
Post a new comment